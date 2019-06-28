‘Tarife usulü karar’ iddiası üzerine AYM’nin sitesi erişime kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığında iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor.

Ekran görüntüsü Anayasa Mahkemesi internet sitesinden alınmıştır.

Mazlıgüney’in paylaşımlarının ardından AYM’nin internet sitesi erişime kapatıldı. Ancak erişime kapanmadan önce sitenin alınan arşivi Mazılıgüney’i doğruluyor. İlerleyen saatlerde AYM sitesi yeniden erişime açıldı.

Mazılıgüney, Twitter’da şu paylaşımları yaptı:

Uzun zamandır @AYMBASKANLIGI’nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığını ancak AİHM nezdinde vitrin olabilecek kararlar vererek AİHM ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaktan başka işe yaramadığını düşünüyorum. Bugün bu düşüncem pekişti. Neden mi? Anlatayım. Bilindiği üzere, AİHM/ALparslan Altan kararının çevirisini daha önce yayınlamıştım. Alparslan Altan’ın @AYMBASKANLIGI bireysel başvurusunda verilen kararı bir daha incelemek istedim. AYM kararlar bilgi bankası bağlantısını kullandım. Karşıma çıkan metin beni pek şaşırtmadı ancak çok üzdü. @AYMBASKANLIGI ‘nda uzun süre raportörlük de yapmış üstatlarıma konuyu danışınca tam bir skandal olduğu yorumu yapıldı. Karşılaştığım ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaşıyorum. (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır) notları ne anlama gelir?Karara ilişkin bilgi formuna yazılan bu notla @AYMBASKANLIGI, yüksek yargı üyelerince yapılacak benzer başvuruları kabul edilemez bulacağına ilişkin ihsası reyde bulunmuştur. Darbe teşebbüsü sonrası suçüstü halinde yakalandıkları iddiasıyla tutuklanan yargı mensuplarının tutuklanmalarının hukuka aykırı olduğunu, kararlarda gerekçe gösterilmediğini, şikayetleri bakımından bireysel başvurunun etkili bir çözüm yolu olamayacağını değerlendiriyorum. Bu nedenle, @AYMBASKANLIGI ‘nın inceleme sonucu beklenilmeksizin doğrudan AİHM’e gitmelerinin bence önü açılmıştır. Üstelik bu durum sadece yargı mensupları için değil, her meslek grubu için geçerlidir. Nedeni videoda mevcut. Her bir meslek grubunun olası hak ihlali iddiaları içeren ‘bireysel’ başvurularında ne karar verileceği tarife usulüyle belirlenmişse, bireysellik ortadan kalkmış, @AYMBASKANLIGI etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıkmıştır. Muhtemelen hata ile intranet (iç ağ) sisteminde olması gereken (ki bu da garabettir, ihsas-ı reydir) notlar internette yayınlanmış. Bu değerlendirmelerin doğru olduğu ise birçok şablon karardan anlaşılıyor. Aynı notlar başka kararlarda da mevcut. Ne diyelim. Yaşasın Adalet!

1- Uzun zamandır @AYMBASKANLIGI 'nin etkili bir iç hukuk yolu olmadığını ancak AİHM nezdinde vitrin olabilecek kararlar vererek AİHM ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaktan başka işe yaramadığını düşünüyorum. Bugün bu düşüncem pekişti. Neden mi? Anlatayım. — Levent MAZILIGÜNEY (@Leventism) 28 Haziran 2019

Sitede ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilecek kararlar arasında “Suç isnadına bağlı-yüksek yargı üyelerinin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)”, ‘başvuru yolunun tüketilmemesi’ kararı verilecek kararlar arasında da “Yüksek yargı üyelerinin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır)” ifadeleri görülüyor.

AYM'NİN KARAR TARİFESİ

Aynı şekilde aşağıdaki iddialar için de ‘karar tarifesi’ olduğu görüldü:

Suç isnadına bağlı – avukatların tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – polislerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – askerlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – hakim/savcıların tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – mülki amirlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – yüksek yargı üyelerinin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – akademisyenlerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – gazetecilerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

Suç isnadına bağlı – sivilllerin tutuklanmasına bağlı müdahale iddiaları

İdari işlemle açığa almaya veya işten çıkarmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Akademisyenlerin idari işlemle açığa alınmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Askerlerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Hakim/savcıların idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Yüksek yargı üyelerinin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Mülki amirlerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Polislerin idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) idari işlemle açığa alınmasına veya işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

KHK ile işten çıkarmaya ilişkin özelleştirilmemiş müdahale iddiaları

Akademisyenlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Askerlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Yüksek yargı üyelerinin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Mülki amirlerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Polislerin KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

Diğer kamu personelinin (polis, asker, hakim, savcı, mülki amir, yüksek hakim, akademisyen dışında kalanlar) KHK ile işten çıkarılmasına ilişkin müdahale iddiaları

KHK ile lisansları iptal edilerek meslekten çıkarmaya ilişkin müdahale iddiaları

Bütün ‘tarifelerde’ (PDY ile ilgili müdahaleler bağlamında yapılacak başvurularda kullanılacaktır) ifadeleri yer aldı.

AV. SÜREK: MAHKEMELER İKTİDAR NE SÖYLERSE ONU UYGULUYOR

AYM’de yaşanan skandalı değerlendiren ‘Demokrasi için Hukukçular’dan Av. Kamil Tekin Sürek ortaya çıkan tabloyu, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığının kanıtı olarak niteledi. Mahkemelerin bugün karar vermek için iktidarı beklediğini vurgulayan Sürek, “AYM sitesinde yanlışlıkla yayınlanan metin muhtemeldir ki mahkemelere gönderilen metindi” dedi. Sürek’in konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

“Anayasa Mahkemesi sitesindeki notlar yargının bağımsız olmadığının kanıtıdır. Uzun zamandır hakimler Adalet Bakanlığından talimat almadan karar verememektedir. Örneğin özgürlükler lehine AİHM ya da AYM’den bir karar çıksa herhangi bir mahkeme ya da hakim bu karara uygun karar verip vermemek için Adalet Bakanlığının talimatını beklemektedir. İfade özgürlüğünü kısıtlayıcı kararlara Bakanlığın talimatı ile uzun süre AİHM’nin Surek 3 kararını gerekçe yaptılar. Terörle mücadele yasası 7/2. maddesi ile ilgili çok sayıda AİHM kararı var. Şiddet ve terör övülmeli diyor. Terör örgütü ile aynı şeyleri savunsan bile terör ve şiddeti övmezsen ifade özgürlüğüne girer diyor. AB’nin baskısı ile bu konuda AİHM kararları doğrultusunda 7/2 yi değiştirdiler ama mahkemeler bu değişikliği uygulamıyor. Uygulasa BAK imzacılarının hiç biri ceza almazdı. Ayşe Öğretmen o zulme uğramazdı. AYM Ayşe Öğretmen konusunda yasa değişikliğini uyguladı ama AYM kararlarından bazılarını Cumhurbaşkanı da mahkemeler de tanımadı.

Sonuç olarak mahkemeler ve hakimler iktidar ne derse onu uyguluyor. AYM sitesinde yanlışlıkla yayınlanan metin muhtemeldir ki mahkemelere gönderilen metindi.” (İstanbul/EVRENSEL)