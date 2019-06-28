Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu direnişteki işçiler için yürüdü

İşten atılan Aliağa Belediyesi işçilerinin direnişi 41. gününde desteklerle devam etti. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, işten çıkarılan belediye işçileriyle yürüyüş düzenledi. Petrol-İş binası önünden başlayan yürüyüş Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla sonlandı.

“BAŞKAN UYARILARIMIZA KULAK TIKIYOR”

Yürüyüşe sendikalar, siyasi parti temsilcileri, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile işten atılan işçiler ve aileleri katıldı.

“İşten atmalar yasaklansın”, “Atılan işçiler geri alınsın” sloganlarıyla Demokrasi Meydanı’na gelen platform bileşenleri burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Aliağa Temsilcisi Alp Kuyumcu “Ben yetkiyi halktan aldım, ister alırım, ister çıkarırım diyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından bundan 41 gün önce başlatılan işçi kıyımı hız kesmeden kadrolu, şirket çalışanı demeden bir sosyal cinayete dönüştü. Kendisini platform olarak defalarca kez uyarmamıza rağmen kulaklarını adeta bizim çağrılarımıza tıkadı. İşçi çıkarmakla da yetinmeyerek çıkardığı kadrolu işçilerin maaşı üzerinden Aliağa’da 5 yıl boyunca çalıştığı işçileri itibarsızlaştırmaya çalıştı. Kendi düşünce yapısına uymayan onlarca memuru baskıyla emekli olmaya zorladı. Aralarında 3-4 yaşında çocukları olan ve uzun yıllardır Aliağa’da yaşayan memurları sürgüne yollayarak aklın vicdanın kabul etmeyeceği uygulamalara imza attı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“ALİAĞA’DA İŞÇİLERE DÖNÜK SİSTEMLİ BİR SALDIRI VAR”

Kuyumcu yaşananların tek sorumlusunun Serkan Acar olduğunun altını çizdiği konuşmasında “Bugün Aliağa sokaklarında kendisine oy vermiş insanların büyük bir kesimi bile yaşanan bu gelişmelerin bir akıl tutulması olduğunu söylemektedirler. Aliağa halkı işçilerin 15-16 bin lira maaş aldığı için çıkarıldığı yalanına inanmadığı gibi şu soruları da sormaktadır: O halde şirket işçilerini neden işten çıkarmıştır? İçlerinde çocukluklarını bile bu kentte geçiren memurları neden sürgüne yollamıştır? Değerli Aliağalılar bu işten çıkarmaların tek bir hedefi vardır, o da Aliağa’nın emek kenti misyonunu yerle bir etmektir. Aliağa emek tarihini el birliği ile yok etmeye çalışmaktadırlar. Bugün Tüpraş’ta yaşanan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde işverenin katı tutumunu da hesaba katarsak Aliağa’da emekçi sınıfına sistemli bir saldırının gerçekleştirildiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko Aliağa’da yaşananların bir işçi kıyımı olduğuna dikkat çekerek “Gerekçesiz, disiplin kurulu kararı olmadan işçiyi işten atmadan sosyal bir cinayettir. Ancak bunun karşılığını verebilmek için direnmekten başka şansımız yok. Hayatımız boyunca Aliağa belediye başkanı gibi işçiyi işten atan ve sonra özür dileyen çok başkan gördük. Atılan işçileri, sürgünlere gönderilen memurları geri aldırıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)