HDP Milletvekili Kemal Peköz: Tütünde ithalat arttı, köylü borçlu

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tütün üretim maliyetlerin yüzde 100'ün üzerinde artmasını ve ekim alanlarının yüzde 80 oranında düşmesini meclis gündemine taşıdı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan halkın yüzde 70'i tütün üretimi ile geçinmekte olduğunu ve çiftçilerin bankalara, esnafa olan borçları artık ödenemeyecek seviyelere ulaştığını ifade eden Peköz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması için verilen soru önergesinde tütün üreticilerine yönelik planlı bir desteğin ve çiftçilerin yaşadığı mağduriyetler ile ilgili ek bir destek planının olup olmadığını sordu.

“ÜRETİM YÜZDE 48 GERİLEDİ, İTHALAT YÜZDE 106 ARTTI”

Önergede Tütün Eksperleri Derneği’nin 2018 Tütün Raporu paylaşıldı. Rapora göre Türkiye 185 bin tonluk Dünya Oryantal Tütün pazarının yaklaşık yüzde 32’sine sahip. Ancak 2002’de 405 bin olan tütün üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla yüzde 86 azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 159.521 tondan yüzde 48 azalarak 82.500 ton civarına geriledi. Tütünün fındık ve üzümden sonra Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü olduğunun belirtildiği raporda 2006-2017 aralığında ihracatın değer bazında yüzde 28,9 gerilerken ithalatın ise yüzde 106,7 yükselmesine dikkat çekildi. Raporda 2006'da 497 milyon dolar olan tütün ihracatı, 2017'de 353 milyon dolara gerilerken aynı dönem aralığında ithalat ise 253 milyon dolardan 523 milyon dolara çıktı.

HÜKÜMET ÜRETİCİYİ Mİ, YABANCI ŞİRKETLERİ Mİ DESTEKLİYOR?

Peköz’ün Bakan’a yöneltti soruların bazlıları şöyle: