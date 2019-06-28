Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, İstanbul’da yolda yürürken denk geldiği GBT araması sırasında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Demirhan, kendisini gözaltına alan polisler tarafından Aksaray Karakolu’na götürüldü.

Sendika.Org editörü Demirhan gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Demirhan, aylık dosya kontrolünde bir şey çıkmamasına ve tebligat yapılmamasına karşın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. (MEDYA SERVİSİ)