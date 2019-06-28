28 Haziran 2019 19:03
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan GBT araması sırasında "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Ali Ergin Demirhan (Fotoğraf: MA)
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, İstanbul’da yolda yürürken denk geldiği GBT araması sırasında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Demirhan, kendisini gözaltına alan polisler tarafından Aksaray Karakolu’na götürüldü.
Sendika.Org editörü Demirhan gözaltına alınıp serbest bırakıldı
Demirhan, aylık dosya kontrolünde bir şey çıkmamasına ve tebligat yapılmamasına karşın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. (MEDYA SERVİSİ)
Adliye’de aylık dosya kontrolü yaptırıyoruz, bir şey çıkmıyor. Gelen tebligat yok. Şimdi yol ortasında GBT kontrolünde “cumhurbaşkanına hakaret” dosyan var diye gözaltına alınıyorum. Fevkalade...— Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) 28 Haziran 2019