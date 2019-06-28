Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında açıldığı öğrenilen FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı alındı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Akşener’in avukatı Hasan Seymen gizlilik kararının kaldırılması için savcılığa başvuru yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Seymen, Ankara Adliyesi’nde başvuru sonrası açıklama yaptı. Seymen konuyla ilgili olarak, Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatıldığını ancak geçen süreçte herhangi bir somut delil bulunmadığı gibi Akşener’in ifadesine de başvurulmadığına söyledi.Seymen, bu soruşturmanın 31 Mart seçimlerinden sonra yeniden canlandırıldığını söyledi.

Seymen’in verdiği bilgiye göre 28 Mayıs 2019 tarihinde “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müfafii tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verildi. Seymen bu kısıtlama kararının kaldırılması için 28 Haziran 2019 itibariyle başvuru yaptığını açıkladı. (HABER MERKEZİ)