28 Haziran 2019 17:21
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA
Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mikail Y. yönetimindeki Mamak Belediyesine ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a (12) çarptı.
Ağır yaralanan Erayhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Mikail Y, gözaltına alındı. (Ankara/AA)
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