İHD: Barış ve adaletin yolu önce Roboski’den geçer

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Roboski katliamının 90. ayı sebebiyle basın açıklaması yaptı. Dernek önünde gerçekleşen açıklamaya HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy da katıldı. “Katiller bulunsun,roboski bir daha asla” pankartı açılan açıklamada, 2 bin 740 gün geçmesine rağmen hala adaletin sağlanamadığına dikkat çekildi. Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Sibel Perçinel, “Roboski’de insanların bombalanmasının ardından kurtarma çalışmaları yapılmadı. Sağlık ekipleri olay yerine gelmedi. Katliamın yaşandığı ilk andan itibaren yaşatılanlar, adaletin önündeki engellerin henüz başlangıç olduğunun göstergesiydi” dedi.

‘ADALETİ SAĞLAYANA KADAR UYUTMAYACAĞIZ’

Perçinel, faillerin bulunması, adaletin sağlanması ve toplumun hafızasında katliamın canlı kalması amaçlayan çabalarından dolayı katliamda yakınlarını kaybeden ailelere baskı yapıldığını ifade etti. Ailelerin defalarca gözaltına alındığını ifade eden Perçinel, “Şiddete maruz kaldılar, tehdit edildiler ve vazgeçirilmeye çalışıldılar. Ailelerin kurmuş olduğu Roboski-Der OHAL döneminde çıkarılan KHK ile kapatıldı. Roboski-Der sözcüsü Veli Encü ise şuanda tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Toplumun tüm bireylerinin bir arada yaşamasının yolunun adaletin sağlanmasından geçtiğini aktaran Perçinel, “Devlet ve iktidar şiddetine karşı, Roboski ve tüm katliamlar için adalet talep etmek adına bir arata geleceğimiz ve adaleti sağlayacağımız güne kadar yataklarımızda rahat uyumayacağız, uyutmayacağız da.” ifadelerini kullandı.

‘KATLİAMIN BEDELİNİ KATLEDİLENLER ÖDÜYOR’

Açıklamada konuşan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise, devletin “beka” diye adlandırdığı meselenin bir katliam siyaseti olduğuna dikkat çekerek, “Kitle katliamı politikasının bir başlangıcıdır Roboski. Devlet uçaklarıyla gerçekleştirildi fakat katliamın faturası katledilenlere ödetildi. Bu topraklarda eşitlik, adalet ve barış isteyen bizler, katliam siyasetine karşı mücadele edeceğiz. Katillerden hesap sormak bize Roboski’de kaybettiklerimizden miras kalmıştır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)