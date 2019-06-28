ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılandığı davada erteleme

Casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada 21 aydır tutuklu bulunan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un yargılandığı davada yine karar çıkmadı. Duruşma 18 Eylül’e ertelendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya’daki G20 zirvesinde yapacağı kritik S-400 görüşmesi öncesinde, Topuz’un duruşmasından çıkacak karar merakla bekleniyordu.

Topuz’un “FETÖ’ye üye olmak” suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu öne sürülmüş 17-25 Aralık 2013’teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle “Dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı” iddia edilmişti.

Son olarak, bir süredir ev hapsinde tutulan Amerikan Konsolosluğu çalışanı Mete Cantürk serbest bırakılmıştı. (HABER MERKEZİ)