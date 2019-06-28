Oğlunun cenazesinde fotoğrafını taşıdığı için hakkında dava açıldı

Şırnak’ta polis tarafından vurulduktan sonra cansız bedeni zırhlı araç arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in cenaze töreninde oğlunun fotoğrafını taşıyan baba Hasan Birlik ile 9 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması ertelendi.

Şırnak’ın Dicle Mahallesi’nde 3 Ekim 2015 tarihinde, polis tarafından vurulduktan sonra cansız bedeni zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in cenaze törenine katılanlar hakkında bir süre önce Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame hazırlanmıştı. Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Birlik’in babası Hasan Birlik’in, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafını taşıdığı için “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca baba Birlik’in dışında 9 kişinin de hem “Örgüt propagandası yapmak” hem de “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla cezalandırılması istenmişti.

Söz konusu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmaya katılan 9 kişi, haklarındaki iddiaları reddederek, yakınlarının cenaze törenine katıldıklarını ifade etti. Avukat savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 22 Kasım’a erteledi. (MA)