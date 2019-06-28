MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar

AYM, Gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğuna "hak ihlali" dedi

AYM, Deniz Yücel'in Türkiye'de bir yıl tutuklu kalmasını hem kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı hem de ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.