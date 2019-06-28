İki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla darbedilen şüpheli serbest bırakıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 2 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen B.P. (34), adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre olay, 26 Haziran’da saat 16.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. B.P. adlı kişi, iddiaya göre, yolda yürüyen çocuklar N.S. (15) ile Y.S’yi (11) “Kaç yaşındasınız, nerelisiniz? Çok güzelsiniz” diyerek takip etmeye başladı. Korkan çocuklar durumu babalarına anlattı. Hızla çocuklarının yanına gelen baba Kemal S, B.P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesiyle olayı duyan çevredekiler de B.P’yi darbetti. Kalabalık grup, B.P’yi linç etmek isterken, ihbarla gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı. B.P, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. B.P, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)