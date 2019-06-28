Dersim'de 30 bölge boşaltılmak isteniyor

Dersim'deki 30 bölge, 1-15 Temmuz tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi. Kararı muhtarlara tebliğ eden Jandarma, yurttaşların bölgeleri terk etmesini istedi.

Dersim merkez ile Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinin kırsalında bulunan 30 bölge için 1-15 Temmuz tarihleri arasında yasak kararı alındı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığının talebiyle Tunceli Valiliğinin aldığı kararla, 30 alan özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince alınan karar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy muhtarlarına tebliğ edildi.

Kararda, yasağın ilan edilen alanlarda bulunan yurttaşların da bölgeyi terk etmeleri isteniyor.

YASAKLANAN BÖLGELER

"Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerler şöyle:

Merkez: Balideresi, Kutudere, Kurutlu Dere, Tapantepe, Karameşe, Baylık/Körtepeleri bölgeleri.

Nazımiye: Dokuzkayalar, Tavuklu/Doğantaş bölgeleri.

Ovacık: Balkayalar, Kazanç Mah, Gayretbaba, Yağışlı Mah, Doğanca/Aktaş Deresi, Sincikyayla, Maden Deresi, Karadere, Yarpuzlu Mah, Ali Geçidi Sırtı, Eroğlu Mah, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mah, Aslıca köyü bölgeleri.

Hozat: Beyazdağ, Kinzir Ormanları, Çığırlı Yaylası bölgeleri.

Pülümür: Kızılmescit köyü bölgesi.

(HABER MERKEZİ)