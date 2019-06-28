28 Haziran 2019 13:26
Hakkari'de bir asker yaşamını yitirdi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerler ve PKK'liler arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
ARŞİV | Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askerin PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi. (Hakkari/AA)
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