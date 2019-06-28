28 Haziran 2019 12:06
Suudi Arabistan'da grevde olan inşaat işçilerinin durumu Meclise taşındı
CHP Milletvekili Levent Gök, Suudi Arabistan'da hakları için greve çıkan işçilerin durumunu Meclise taşıdı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Adım atacak mısınız?" diye sordu?
Fotoğraf: İnşaat İşçileri Sendikası
CHP Milletvekili Levent Gök, Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan ve birikmiş ücretlerinin ödenmesi için greve giden işçileri Meclis gündemine taşıdı. Gök “Suudi Arabistan’da rehin kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin ödenmesi ve ülkeye dönmeleri için gerekli girişimler ne zaman başlatılacaktır?” diye sordu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, şu soruları yöneltti:
- Suudi Arabistan’da ödemesi yapılmayan, insanlık dışı şartlarda çalışan ve ülkeye dönmek isteyen yurttaşlarımıza neden Cidde Konsolosluğu tarafından yardımcı olunmamıştır?
- Suudi Arabistan’da rehin kalan yurttaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin ödenmesi ve ülkeye dönmeleri için gerekli girişimler ne zaman başlatılacaktır?
- Turist vizesiyle yurtdışına giden ve gittiği ülkede çalışan kaç yurttaşımız bulunmaktadır? Sözü geçen yurttaşlarımızın istihdam edildiği ülkeleri açıklar mısınız?
- 2014 – 2019 yılları arasında yurtdışında çalışan işçilerimizden ücret gecikmesi, yaşam koşullarının uygun olmaması ve vize sorunları sebebiyle resmi makamlara başvuru yapanların sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?”
(Ankara/EVRENSEL)
Suudi Arabistan'da grevdeki işçiler: Atılan adımlar hep patrondan yana