Suudi Arabistan'da grevde olan inşaat işçilerinin durumu Meclise taşındı

ABD-Meksika sınırında 4 mülteci ölümü daha yaşandı

ABD-Meksika sınırında bulunan Bravo Nehri üzerinde biri bebek, ikisi çocuk ve biri 20 yaşlarında genç bir kadın olmak üzere 4 mültecinin daha cansız bedenine ulaşıldı.