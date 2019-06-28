Suudi Arabistan'da grevdeki işçiler: Atılan adımlar hep patrondan yana

Suudi Arabistan’daki işçiler, grevlerinin 12. gününde açıklama yaptı.

İşçiler adına yapılan açıklamada “İlk günkü kararlılıkla devam ediyoruz. Biz yetkililerden adım atmasını beklerken, atılan adımlar hep patrondan yana oluyor. Taleplerimiz karşılanana kadar grevimiz devam edecek. Gözaltına aldırmakla, silah sıkmakla bizi yıldıramazsınız. Hakkımız olanı alacağız. Tüm yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz” dedi. Açıklamanın ardından işçiler hep bir ağızdan “İnşaat işçileri köle değildir” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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