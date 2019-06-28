AYM Başkanı Arslan: Kavala'nın Gezi'ye katılması ve desteklemesi suç olamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Gezi Parkı eylemlerini finanse etmekle suçlanan iş insanı Osman Kavala ile ilgili "Gezi'ye katılması ve desteklemesi tek başına suçlu olduğunu göstermez" dedi.

AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın bireysel başvurusuna ilişkin 22 Mayıs’a verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı. Karara karşı çıkan 5 üyeden birinin AYM Başkanı Zühtü Arslan olduğu ortaya çıktı. Başkan Arslan ve iki başkan vekili karşı oy gerekçesinde iddianameyi açıkça eleştirdi.

Zühtü Arslan, "Kavala'nın Gezi eylemlerine katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğini göstermeyeceğini" dedi.

AYM Başkanı Arslan, Gezi Parkı eylemlerinin iki farklı şekilde yorumlandığına dikkat çekerek, "Bazıları eylemleri çevreci duyarlılıkla başlayan ve daha sonra bir çok alanda hükümet politikalarını kitlesel eleştiriye dönüşen gösteriler olarak nitelendirirken toplumun bir kesimi de yerleri değiştirilen ağaçlar bahane edilerek başlatılan hükümete karşı yurt dışı destekli bir kalkışma olarak değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesinin görevi bu nitelendirmelerden birini kabul etmek değildir" yorumunda bulundu.

"GEZİ EYLEMLERİNE KATILMAK TEK BAŞINA SUÇ OLAMAZ"

Gezi eylemlerine katılmanın tek başına suç olmadığını savunan Başkan Arslan, "Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir" yönünde görüş bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Osman Kavala, Gezi Parkı eylemlerinin yöneticisi ve organizatörü olduğu gerekçesiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 1 Kasım 2017'te tutuklandı. Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

KAVALA HÂLÂ TUTUKLU

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu hak ihlali görmedi. Genel Kurul'un kararı 22 Mayıs 2019’da 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı. Kavala hâlâ tutuklu bulunuyor. 4 Mart 2019'da kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, sanıklardan Osman Kavala'nın, Gezi Parkı eylemlerinin organizatör ve finansörü olduğu iddia edilmişti.

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmemişti. Genel Kurul'un kararı 22 Mayıs 2019'da 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı. Kavala hala tutuklu bulunuyor. 4 Mart 2019'da kabul edilen 657 sayfalık iddianamede, sanıklardan Osman Kavala'nın, "Gezi Parkı olaylarının organizatör ve finansörü olduğu" iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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