Tekirdağ'da kimyasal sızıntı önlendi, yurttaşlar evlerine döndü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye ağır kokular yayıldı. Ağır kokudan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye götürülürken, Kaymakamlık talimatıyla belediye zabıta ekipleri mahallede oturanların bölgeden uzaklaşmaları için uyarı yaptı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen sağlık ve belediye ekipleri, ayrıca kokudan etkilenenlere maske dağıttı.

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda saat 23.00 sıralarında kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kokudan etkilenen vatandaşlara maskeler dağıtırken, görevliler özel kıyafetler giydi. Bu sırada aşırı kokudan etkilenen vatandaşlardan bazıları Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi olası bir olumsuzluğa karşı bilgi verilerek alarma geçirildi.

"EVLERİNİZİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, her türlü tedbirin alındığını söyledi.

SIZINTI ÖNLENDİ

Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarda bulundu. Özel kıyafetlerle çalışan ekipler, 20 tonluk tankerde yaşanan sızıntıyı önledi. Ergene Belediyesi, evlerini terk eden vatandaşların geceyi geçirmeleri için belediyeye ait düğün salonunu açtı. Bazı vatandaşlar ise sızıntı önlenene kadar düğün salonunda kaldıktan sonra evlerine geçti.

KAYMAKAM: FORMİKASİT SIZINTISI YAŞANDI

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, sızıntının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede bir sızıntı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Vatandaşlarımızın tedirgin olduğu ifade edildi. Bende yaklaşık 1 saattir bu bölgedeyim. Burada bir kimyasal tesisimizde depolama yapan bir tesisimizde şu anki verilere göre formikasit olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle vatandaşlarımızın gözlerinin yaşarmasına, koku almasında da zorluk çekmesine sebebiyet verdi. Bu nedenle etrafı boşalttık, vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Şu anda da bu formikasitle ilgili de seyreltim yapmak üzere AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerini yönlendirdik. Şu anda olayı tamamen kontrol altına aldık. Hiçbir vatandaşımız zarar görmeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız iş sabırla bu kokunun giderilmesin sağlamak" dedi. (Tekirdağ/DHA)