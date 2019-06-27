Suudi Arabistan’da grevdeki bir inşaat işçisi gözaltına alındı
Suudi Arabistan’da ödenmeyen ücretleri için 11 gündür grev yapan Türkiyeli inşaat işçilerinin sözcüsü Hasan Hüseyin gözaltına alındı.
27 Haziran 2019 20:32
Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan inşaat işçilerinin, birikmiş ücretlerinin ödenmesi için başlattığı grevin 11. gününde işçilerin sözcüsü Hasan Hüseyin gözaltına alındı.
İnşaat işçileri tarafından yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Sözcümüz Hasan Hüseyin’den şikayetçi olup Suudi polisinin eline vermiştir. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığına sesleniyoruz. Bizleri burada esir mi bırakacaksınız? İnşaat işçileri köle değildir” dedi. Hasan Hüseyin'in gözaltına alınmasını grevdeki işçiler Baytur’un ofisine girerek protesto ettiler. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)