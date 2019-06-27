Seyhan Belediyesinde örnek sözleşme: İşçiler KHK’ye rağmen TİS imzaladı

Volkan PEKAL

Adana

DİSK/Genel-İş Adana Şubesi ile Seyhan İlçe Belediyesi arasında Seyhan İmar AŞ işçilerini ilgilendiren bir yıllık TİS imzaladı. Taşerondan şirkete alınan işçilerin 2020’ye kadar sözleşme imzalamasını engelleyen KHK’ye rağmen imzalanan sözleşme, benzer durumda olan işçilere örnek oldu.

Sözleşme töreninde konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, iktidara yakın sendikacıların ve iktidarın, taşeron düzenlemesine yönelik 2020’ye kadar işçilerin TİS yapamayacağını söylediklerini hatırlatarak “Buna rağmen TİS 1 Haziran itibari ile yürürlüğe girecek, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. KHK’nin bitim tarihine göre yapılan bir anlaşma. Seneye daha da ileri bir sözleşme yapacağız” dedi. Törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da önlerindeki en temel görevin üretmeyi, dayanışmayı ve paylaşmayı sağlamak olduğunu belirterek “Ürettikçe paylaşacağız. Bugün yaptığımız TİS’in daha iyisini birlikte yapacağız” dedi.

KIDEM TAZMİNATINI GASBETTİRMEYECEĞİZ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da emeğin haklarını alması için demokrasinin önemli olduğuna dikkat çekerek “31 Mart seçimlerinden hemen sonra 10 Nisan’da bir çerçeve program açıkladılar ve orada kıdem tazminatımız başta olmak üzere tüm haklarımıza el uzatacaklarını ilan ettiler. Kıdem tazminatı bizin alın terimizdir, iş güvencemizdir, birikmiş emeğimizdir, çocuklarımızın emanetidir ve kırmızı çizgimizdir. Kıdem tazminatımızı gasbetmeye çalışanlara karşı bugüne kadar olduğu gibi sonuna kadar tüm hakları-mızı savunacağımızın sözünü bugün burada, Adana’da bir kez daha ifade edelim” dedi.

“696 SAYILI KHK BASKI REJİMİ GİBİ BİR ŞEY"

Temizlik işlerinde çalışan Serkan Sapcı, 696 sayılı KHK’nin baskı rejimi olduğunu belirterek “Zorla imzaladık, imzalamasak işsiz kalacaktık. Şimdi de TİS yapmamızın önünde engeller koyuyor. 2020’ye kadar olmaz deniyordu ama biz ısrar ettik, örgütlenerek bu sorunları aştık. Taşerondan şirkete geçirilen işçi TİS yapamaz diye bir şey yok. Bir kere işçinin örgütlenmesi ve inanması gerekir. 2020’den sonra ise çok daha güzel olacak” dedi. Halkın İstanbul’da haklı olanı gördüğünü ifade eden Sapcı, “Biz bu seçimle demokrasiyi kazandık. Bu işçilerin daha fazla örgütlenmesi için bir şans” dedi.

5 yıldır temizlik işlerinde çalışan Ali Alyakut taşerondayken işçilerin hiçbir güvencesi olmadığını belirterek “Bırak bir eldiven isteme güvenceleri bile yoktu” dedi. 4 yıldır sendikalaşmak için mücadele verdiklerini ifade eden Alyakut, “Kararname geniş bir anlaşma yapmamıza izin vermiyor. Ancak ücret olarak 400-500 lira gibi bir artış olabildi. Kriz ortamında artan enflas-yonun yükünü önce işsizler çeker sonra asgari ücretle çalışanlar çeker. Çoğu belediye çalışanı, ek iş yapıyor. 8 saat kamyon arkasında çöp atan arkadaşlarımızın mesai bittikten sonra 3-5 saat ek iş yaptığını biliyoruz. Bir ekonomik kriz daha bu zamları da götürür. Resmi ve dini bayramlarda bire 3 yevmiye alacağız. Bizim için bu fark bile önemli” dedi.

SÖZLEŞMEDE NELER VAR?

Seyhan İmar İnş. Kül. Sağ. Tic. AŞ ile imzalanan 63 maddelik 1.5 yıl süreli TİS’te işçilere öğle yemeği-yemek yardımı, günlük yol yardımı, günlük sorumluluk ve direksiyon primi, aylık yakacak yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ile yılbaşı öncesi gıda yardımı, öğrenim gören işçi çocuklarının tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı, yıllık izin yardımı, yıllık iki ikramiye verilmesi ve şirkete veya şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan belediyeye ait olan sosyal tesis, kreş, bakımevleri vb. hizmetlerinden ücret-siz yararlanma hakkı verildi.