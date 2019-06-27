Hrant Dink davasında savcı 7 kişiye ceza istedi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zamanaşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanık hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklardan Erhan Tuncel'in 148 yıla, Yasin Hayal'in 9 yıla, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yasin Hayal’in, “Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek” suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, sanık Erhan Tuncel’in ise Trabzon’da bulunan Mc Donald’s bombalamasında 6 mağdura karşı, “Tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar, “Mala zarar vermek suçundan” 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar, “Dink’in öldürülmesine yardım” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep etti.

Sanıklardan Ogün Samast’ın, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan da 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin istendiği mütalaada, sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal’ın “Dink’in öldürülmesine yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, “silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaada sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu’nun ise, “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Savcı mütalaasında sanık Salih Hacısalihoğlu’nun ise “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan, sanık Osman Hayal’in ise “Hrant Dink’in öldürülmesine yardım etme”, “Silahlı suç örgütüne üye olma” suçlarında atılı suçları işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarına yeterli kesin, somut inandırıcı bir delil bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti.

"FETÖ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMEYE GİDİLMEMİŞTİR"

Savcının mütalaasında şu ifadeler dikkat çekti: “Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir.”

SANIKLAR BERAATİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme başkanı sanıklara mütalaaya ilişkin beyanlarını sordu. Sanık Osman Hayal 12 buçuk senedir gizli tanık mağduru olduğunu öne sürdü. Kardeşinin de tutuklu olduğunu belirten Hayal, “Benim burada olmam kardeşimin adil yargılanmamasına neden oluyor. Mütalaaya teşekkür ediyorum” dedi. Sanık Ersin Yolcu ise 2007’den beri cezaevinde yattığını, denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını aktardı. Yolcu beraatini istedi.

Zeynel Abidin Yavuz ise, “12 seneyi aşkın süredir yargılanıyoruz. Yargıtay dosyamızı bozmuştur. Beraber yargılandığım insanlar mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur. Ben olaya yardım etmedim. Tetikçi sıfatıyla itham edildim ama ben tetikçi değilim” diye konuştu. Sanık Ogün Samast ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Yasin Hayal, “Benim söyleyeceğim bir şey yoktur” dedi.

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A BIRAKILDI

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz 2019'a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)