Lisa Çalan’ın 5 Haziran katliamı davasına müdahilliği kabul edildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran’da Diyarbakır’da düzenlediği mitinge yönelik saldırıya ilişkin açılan davanın 20'nci duruşması Sincan Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklardan Orhan Gönder getirilirken, tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki avukatların yanı sıra HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Mensur Işık da izledi.

4 YIL SONRA DAVAYA MÜDAHİLLİK KARARI

İlk sözü alan savcılık makamı daha önce davaya müşteki olarak dahil edilmeyen patlamada iki bacağını kaybeden Lisa Çalan'ın Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyası ile bu davanın birleştirilmesini ve sanıkların tutuklanma anındaki sebeplerin halen geçerliliğini koruyor olması sebebiyle tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Müşteki avukatları da bu aşamada dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederek, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Lisa Çalan'ın Diyarbakır’da yeni açılan davası ile bu davanın birleştirilmesi için gönderilen dosyanın gelmesinin beklenmesine, sanık İsmail Korkmaz'ın diğer telefon kayıtlarının çıkarılmasına ilişkin taleplerin yargılanmanın geldiği aşama ve esasa etki etmeyeceği değerlendirildiğinden reddine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 25 Temmuz tarihine ertelendi.

DAVA HAKKINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orhan Gönder ile birlikte İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve "aranan teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" yer alan İlhami Balı hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Nitelikli öldürme", "Nitelikli öldürmeye teşebbüs" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından dava açıldı. 5 sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 101'er yıldan 6 bin 138'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Diyarbakır/MA)