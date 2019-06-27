NSU dosyalarına ulaşım engeli 120 yıldan 30 yıla düşürüldü

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türkiye’den biri Yunanistan’dan olmak üzere 9 göçmeni ve bir Alman polisi katleden ırkçı terör örgütü NSU ile ilgili dosyalara konulan 120 yıllık gizli kalma kararı 30 yıla düşürüldü.

MİLLETVEKİLİ EVRENSEL’E BİLGİ VERDİ

NSU’nun son kurbanı Halit Yozgat’ın öldürüldüğü Kassel kentinin bağlı bulunduğu Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, daha önce alınan kararı gözden geçirerek süreyi düşürdü. Konuyla ilgili olarak Evrensel’e bilgi veren Hessen Eyalet Parlamentosu NSU Araştırma Komisyonu üyesi Hermann Schaus, Kassel Valisi Walter Lübcke’nin bir Neonazi tarafından öldürülmesi üzerine komisyonun olağanüstü bir şekilde toplandığını ifade etti.

Suikastla ilgili gelişmelerin ele alındığını ifade eden Schaus, “NSU ile ilgili dosyalara konulan 120 yıllık ulaşma engelin süresi kısaltıldı. Çarşamba günü yapılan toplantıda içişleri bakanı dosyalara ulaşma süresinin 120 yıldan 30 yıla düşürüldüğünü bizlere bildirdi. Bu demektir ki dosyalar 2044 yılında görülebilecek. En azından bu da bizim için olumlu bir gelişme. Bu gizli dosyalarda yer alan bir iç yazışmada, NSU olaylarıyla bağlantılı olarak, 500 ayrı yazışmanın kaybolduğu yazılıyor. Kassel valisini öldürdüğünü itiraf eden Stephan E. ile ilgili olan kişisel dosyanın ise hiç bir zaman açıklanamayacağını düşünüyorum. Ancak istihbarat örgütlerini denetleyen Parlamento Kontrol Komisyonu bakabilir” dedi.

İSTİHBARAT BAĞI DİKKATE ALINMAMIŞTI

Kassel’de 6 Nisan 2006’da bir internet kafesi içinde 21 yaşındaki Halit Yozgat, NSU tarafından katledilmişti. Daha sonra cinayet sırasında istihbarat elemanı Andreas Temme’nin olduğu tespit edilmişti.

Temme’nin olay anında neden internet kafede olduğu bir türlü açığa çıkmamıştı. NSU davası sürdüğü sırada Hessen’de cinayetle ilgili dosyalara 120 yıl boyunca ulaşma engeli konulmuştu.

Cinayet işlendiği sırada istihbarat örgütlerinden sorumlu olan içişleri bakanı Volker Bouffier, şu anda eyalet başbakanlı koltuğunda oturuyor.