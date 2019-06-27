İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi: Deprem önlemlerinde temel görev devletin

27 Haziran 1998’de meydana gelen Adana-Ceyhan depreminin 21’inci yıl dönümünde anma töreni düzenledi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, depremin afete dönüşmemesini sağlamada en temel görevin devletin olduğunu vurguladı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İKK Sekreteri Erol Salman, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube üyelerinin de katıldığı açıklamada konuşan İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren imar affının kenti rant alanı olarak gören anlayışın ürünü olduğunu belirterek “Yasalar, yönetmelikler, denetimler güvenli yapıyı üretmenin başta gelen temel yoludur” dedi.

“YAPI STOKUNUN YÜZDE 60’I KAÇAK”

21 yıl önce gerçekleşen Adana-Ceyhan depreminde, 145 yurttaş hayatını kaybetti, bin 517'si ise yaralandı, 48 bini az hasarlı, 19 bini orta ve 9 bini ağır hasarlı olmak üzere yıkılanlar da dahil, 76 bin konut ve işyeri depremden etkilendi.

İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, yapı stokunun yüzde 60`nın kaçak olduğuna dikkat çekerek “13 milyon civarında olan bu kaçak yapılar, olası bir depremde önemli bir risk teşkil etmektedir. Mevcut yapı stoku üzerindeki bu riskleri ortadan kaldırmak için önemli bir kısmının yenilenmesi, kalanların da güçlendirilmesi gerekmektedir. Yeni yapıların deprem mevzuatına uyularak yapılması temin edilmeli ve denetimi ihmal edilmemeli, tüm bu süreçlerde rant, çıkar ve siyaset hesaplarından uzaklaşılmalıdır” dedi.

“KENTLER, RANT ALANI OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Türkiye’deki çarpık yapılaşmaya, plansız kentleşmeye karşı somut adımlar atılmak bir yana yeni projeleri ve uygulamaları ile kentin rant alanı olarak görülerek sermayenin kullanımına açıldığını ifade eden Turanbayburt, “Yine 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, imar barışı adı altında sunulan imar affı bu anlayışın ürünüdür. Bu af ile mühendislik hizmeti almadan, imara aykırı üretilmiş, çevre ve doğa tahribatına neden olan, deprem riski taşıyan yapıların yasallaştırılması, devlet eliyle onaylanmaktadır” dedi.

CEYHAN DEPREMLERLE ANILMAYACAK

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Ceyhan'ın bundan böyle deprem ve afetlerle anılan bir ilçe olmayacağını belirtti. Aydar, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile imar planı çalışmalarında birlikte hareket ederek Ceyhan'da güvenli yapı üretimi sağlama yolunda çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

1998 Depreminde hayatını kaybedenleri anan Aydar, önümüzdeki yıl Ceyhan Kent Merkezinde depremlerin unutulmaması için yeni bir deprem anıtı yapacaklarını sözlerine ekledi. (Adana/EVRENSEL)

Depreme de sonrasına da hazırlık yok