‘Rockçı İmam’ın işe iade davası reddedildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii’nde imamlık yaparken, arkadaşıyla ‘FiRock’ adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı İmam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer’in, mesleğe dönmek için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Davanın peşini bırakmayacağını söyleyen Tüzer, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek” dedi.

İmamlık görevinden alınarak Balıkesir’e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Antalya 4’üncü İdare Mahkemesine dava açtı. Davayı görüşen mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Ahmet Muhsin Tüzer’in açtığı meslekten ihraç davasının iptalini esastan görüşen mahkeme, davanın reddine karar verdi. 9 sayfalık gerekçeli karar Ahmet Muhsin Tüzer’e gönderildi.

‘DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’

Yüzde yüz kazanacağını düşündüğü bir davayı kaybettiğini aktaran Ahmet Muhsin Tüzer, “Takdir edilmem gerekirken mesleğimden edildim. Aç ve açıkta bırakıldım. Davanın peşini bırakmayacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek” diye konuştu. (Antalya/DHA)