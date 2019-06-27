CHP’li Kani Beko, Kozak’taki maden çalışmalarını Meclis’e taşıdı

İzmir Bergama’nın ormanları ve çam fıstığı üretim merkezi olarak ünlü Kozak Yaylası’ndaki altın madeninin yeni bir kapasite artışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Bergama ilçe merkezine yakın, yüzde 84’ü ormanlık alanda bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Çukuralan Altın Madeninde yapılmak istenen kapasite artırımına ilişkin ÇED olumlu kararına karşı dava açıldığını hatırlatan Beko, “Bu kapsamda İzmir 6. İdare Mahkemesi canlı sağlığı açısından riskli ve yer seçiminin yanlış olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı vermiş, mahkeme ÇED olumlu raporunu iptal etmiştir. Kapasite artırımı ile ilgili olarak madenin çevresinde bulunan içme suyu havzaları ve doğal SİT ve mesire alanlarına zarar vereceği vurgulanmaktadır. Ancak şirket yöneticileri kararı temyize taşımış ve Danıştay 14. Dairesi dosyayı inceleyip Koza Altın Şirketi lehine ÇED iptal kararını bozmuştur. Bu kararla 3’üncü kez kapasite artırımının önü açılmış ve ne yazık ki madenin ömrü 13 yıl daha uzatılmıştır” dedi.

“DANIŞTAYIN KARARINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?”

Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yanıtlanması istenen soruları şöyle sıraladı: