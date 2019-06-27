27 Haziran 2019 16:35

CHP’li Kani Beko, Kozak’taki maden çalışmalarını Meclis’e taşıdı

CHP Milletvekili Kani Beko, Kozak Yaylası’ndaki altın madeni kapasite artışı kararına ilişkin tartışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordu.

CHP’li Kani Beko, Kozak’taki maden çalışmalarını Meclis’e taşıdı

Arşiv | Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir Bergama’nın ormanları ve çam fıstığı üretim merkezi olarak ünlü Kozak Yaylası’ndaki altın madeninin yeni bir kapasite artışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko konuyu Meclis gündemine taşıdı.

    Bergama ilçe merkezine yakın, yüzde 84’ü ormanlık alanda bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Çukuralan Altın Madeninde yapılmak istenen kapasite artırımına ilişkin ÇED olumlu kararına karşı dava açıldığını hatırlatan Beko, “Bu kapsamda İzmir 6. İdare Mahkemesi canlı sağlığı açısından riskli ve yer seçiminin yanlış olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı vermiş, mahkeme ÇED olumlu raporunu iptal etmiştir. Kapasite artırımı ile ilgili olarak madenin çevresinde bulunan içme suyu havzaları ve doğal SİT ve mesire alanlarına zarar vereceği vurgulanmaktadır. Ancak şirket yöneticileri kararı temyize taşımış ve Danıştay 14. Dairesi dosyayı inceleyip Koza Altın Şirketi lehine ÇED iptal kararını bozmuştur. Bu kararla 3’üncü kez kapasite artırımının önü açılmış ve ne yazık ki madenin ömrü 13 yıl daha uzatılmıştır” dedi.

    “DANIŞTAYIN KARARINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?”

    Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yanıtlanması istenen soruları şöyle sıraladı:

    • Türkiye’nin en önemli fıstık çamı üretim alanlarından biri olan bu bölgede ÇED raporunun iptalinin kaldırılmasına yönelik Danıştay tarafından alınan kararın doğru olduğu kanaatinde misiniz?
    • İçme suyu kaynaklarına bu kadar yakın bir bölgede, Madra İçme Suyu Barajı’nın bundan zarar göreceği bilirkişi raporunda belirtilmesine rağmen yine de Danıştayın yerel mahkemenin kararını bozması sonucu oluşacak zarar nasıl karşılanacaktır?
    • Bölge insanın yaşamını yıllardır doğrudan etkileyen bu kararın yol açacağı telafisi olmayan zararlara karşı bir tasarrufunuz olacak mıdır?
    • Kozak'ın en büyük çam fıstığı üretim bölgesi olan Kaplan ve Aşağıbey köylerinin arazileri de tehlike altındadır. Çevre Bakanlığı olarak, bu tehlikeye karşı bir yaptırımınız olacak mıdır?
    • Doğayı bu kadar tahrip eden, insan yaşamını tehlikeye atan ve eski sahiplerinin terör örgütü finansörleri oldukları gerekçesiyle hala yargılandıkları bilinmekteyken bu madenin kapatılması düşünülmekte midir? (İzmir/EVRENSEL)
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