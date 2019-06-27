Newroz kutladıkları için saldırıya uğrayan ve yargılanan öğrenciler beraat etti

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) kampüsünde Newroz kutlaması yapmak istetrken polisin saldırısına uğrayan ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması ile yargılanan KOÜ öğrencileri beraat etti. 2016 yılındaki Newroz kutlamasında polis saldırısyla gözaltına alınan 15 öğrenci, Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada beraat etti.

23 Mart 2016'da KOÜ Umuttepe yerleşkesinde Newroz kutlamak isteyen öğrenciler halay çekerken polisin saldırısına uğramış, 9 öğrenci darbedilerek gözaltına alınmıştı. Bu durumu protesto etmek amacıyla aynı gün basın açıklaması yapan öğrenciler de yine polisin ve özel güvenliğin saldırısına maruz kalmış, burada da 6 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 15 öğrenci hakkında Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması ile dava açılmıştı. Davanın dördüncü duruşmasında 15 öğrencinin tamamı beraat etti. (Kocaeli/EVRENSEL)