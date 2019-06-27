Filiz Kerestecioğlu: LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve Onur Haftası neden yasaklandı?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri ve Onur Yürüyüşünün hukuk dışı gerekçelerle yasaklanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü yasaklarına ilişkin soru önergesi verdi. "Her yıl Haziran ayının sonlarında dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü yıllardır ülkemizde barış içerisinde gerçekleştirilmesine rağmen 2015 yılından itibaren yasak ve engellemelerle karşılaşmaktadır" diyen Kerestecioğlu, bu yıl da İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin Valiliklerinin, Onur Haftasını yasakladığını hatırlattı. Kerestecioğlu, en temel demokratik ve anayasal hakların başında gelen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasının, hukuki dayanağı bulunmayan gerekçelerle engellendiğini vurguladı.

KERESTECİOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Keretecioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergedesi sorular şöyle:

"Her yıl barışçıl biçimde gerçekleştirilmeye çalışılan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve Onur Haftasının güven içerisinde gerçekleştirilmesi için görevini yerine getirmesi beklenen Valilikler, neden LGBTİ+ yurttaşların en temel demokratik ve anayasal haklarının önüne geçerek hukuki dayanağı bulunmayan gerekçelerle etkinlikleri yasaklamaktadır? İstanbul Valiliğinin etkinliğin yasaklanması için gerekçe olarak gösterdiği "toplumsal tereddütlü grup" olduklarına yönelik ifade ne anlama gelmektedir? Temel hak ve hürriyetleri ihlal edici bu keyfi idari hükmün sorumluları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Valiliklerin hukuk dışı kararlarının iptali ile yürüyüş ve etkinliklerin tüm şehirlerde barış içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacak mısınız? LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık haklarını güvence altına almak ve LGBTİ+’lara karşı ayrımcılık ve nefreti önlemekle yükümlü devlet organlarının aksine bizzat ayrımcı bir tutum benimsemesinin neden olduğu ihlaller üzerine görüşleriniz nelerdir? Son on yıl içinde nefret saldırısına maruz kalan ve nefret cinayetleri sonucunda hayatını yitiren kaç LGBTİ+ yurttaş vardır? LGBTİ+’lara yönelik nefret saldırıları ve cinayetleri sonucunda bugüne kadar kaç kişi hakkında tahkikat başlatılmış ve yargılama gerçekleştirilmiştir? Tüm bunlara ilişkin ayrıştırılmış veri toplanmakta mıdır? LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve LGBTİ+’lara yönelik linç girişimleri ve saldırıların nefret suçları kapsamına alınmasına ilişkin gerekli Anayasal ve yasal düzenlemeleri tüm partilerle uzlaşı içerisinde hayata geçirmek yönünde bir girişim ve hazırlığınız mevcut mudur?"

(HABER MERKEZİ)

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