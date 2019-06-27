AKP kongrelerinde halkın ekmeğini yemişler

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek AŞ'nin AKP kongreleri ve toplantılarına faturasız “şampiyon ekmek” gönderdiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda yetki gaspıyla gündeme gelen Ankara Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdür Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında; parti kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız “Şampiyon Ekmek” gönderildiği için soruşturma başlattı. Konuyla ilgili haklarında şikayette bulunulacağı ve eski yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılacağı belirtiliyor.

YETKİ KISITLAMA ÇABALARI

Yerel seçimlerin ardından birçok büyükşehir belediyesini kaybeden iktidar, belediyeleri çalıştırmayacağı sinyalini vermişti. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ'ye atanan yönetim kurulu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştı. Fakat yeni atanan yönetim Ankara asli ticaret mahkemesinde tescilin reddi kararına karşı iptal davası açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında da AKP ve MHP'liler belediye iştiraklerinin yönetiminin belediye başkanı tarafından değil meclis tarafından belirlenmesini istemişti. (Ankara/EVRENSEL)