Çocuk istismarı suçundan men alan antrenör, çocuk takımı mı çalıştırıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Telekom iletişim firması spor kulübünün çocuk basketbol takımında koç M.E.'nin men cezası almasına rağmen takım çalıştırdığı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Tanrıkulu, M.E.'nin halen takım çalıştırıp, turnuvalara katıldığından Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının haberi olup olmadığını açıklanmasını istedi.

Türk Telekom iletişim firması spor kulübünün çocuk basketbol takımında koç M.E.’ nin, 11-14 yaş arasındaki erkek çocuklara istismarda bulunduğuna ilişkin video görüntüleri 8 Ağustos 2018 tarihinde ortaya çıkmış, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından M.E.’ye üzerinde süresiz men kararı verilmişti. Ayrıca M.E. hakkında soruşturma açılmış ve M.E.’nin halen çocuk kulübü çalıştırdığına yönelik haberler basına yansımıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, M. E. Hakkındaki iddiaları Meclis’e verdiği soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Tanrıkulu, Oktay’ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

8 Ağustos 2018 tarihinde ortaya atılan taciz iddialarıyla ilgili süreç hangi aşamadadır? M.E’nin “Çankaya Genç Yıldızlar” isimli spor kulübünü çalıştırmaya devam ettiği, kulübün antrenmanları için bizzat M.E.’ nin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Gazi Anadolu Lisesi ile anlaşarak okulun spor salonunda antrenman yaptırdığı ve kulübün merkezinin Ankara Gazi Anadolu Lisesi olarak gösterildiği, bu konuyla ilgili velilerce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verildiği iddiası doğru mudur? Men kararına rağmen, M.E.’nin 31 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu’nda Türkiye Basketbol Federasyonca düzenlenen kupa töreninde sahada bulunduğu, çalıştırdığı kız sporcularla soyunma odasına girdiği, sahaya girerek madalya taktığı, velilerin sahadan ve soyunma odasından çıkarılmasına ilişkin federasyon yetkililerine şikâyetine rağmen sahadan çıkarılmadığı ve sahada federasyon yetkilileri ile fotoğrafları bulunduğu iddiası doğru mudur? M.E’nin 19-27 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşen “Marmaris Basketbol Turnuvası”na (Lay-Up Tournment 2019) sporcularla birlikte katılıp, Marmaris İlçesinde sporcularla aynı otelde kalacağına ilişkin rezervasyon yaptığı iddialarından Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bilgisi var mıdır?

(HABER MERKEZİ)

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