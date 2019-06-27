27 Haziran 2019 11:31

10 Ekim anıtına yapılan saldırı görüntülerini emniyet savcıya vermedi

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler anısına yapılan anıta saldıranların görüntüsünü emniyet, “görüntü yok” diyerek savcılığa vermedi.

10 Ekim anıtına yapılan saldırı görüntülerini emniyet savcıya vermedi

Fotoğraflar: MA-Evrensel

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    Zemo AĞGÖZ

    10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anısına yapılan sembolik anıta yönelik 26 Ekim 2018’de yapılan saldırı soruşturmasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırıdan hemen sonra verilen cevapta “var” denilen görüntüler, savcının talebi üzerine bu kez “görüntü yok” olarak değiştirildi.

    IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garında gerçekleştirdiği bombalı saldırı sırasında yaşamını yitiren 103 kişi adına yapılan sembolik anıt birçok kez saldırıya uğradı. Failleri bulunamayan anıta son saldırı İstanbul seçimlerinin yapıldığı 23 Haziran tarihinde gerçekleşti.

    10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) tarafından saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere gidilen savcılıkta 26 Ekim 2018’de Milli Türk Talebe Birliğinin saldırısına uğrayan anıtın soruşturmasının akıbetinin de sorulması üzerine ilginç bir detay ortaya çıktı. 10- Ekim Der Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, bir önceki saldırıya dair görüntülerin emniyet tarafından savcıya verilmediğini öğrendiklerini belirtti.

    EMNİYET SAVCIYA 53 GÜN SONRA CEVAP VERMİŞ

    23 Haziran’da yapılan saldırının aynı saldırganlar tarafından yapıldığını düşünüp, mevcut dosyanın akıbetini sormak üzere dosyanın savcısı ile görüştüklerini ifade eden Coşgun, 8 ay önce gerçekleşen saldırı dosyasının sürüncemede kaldığını gördüklerini söyledi. Saldırı ardından yapılan suç duyurusu sonrasında savcının 1 Kasım 2018’de Ankara Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğine yazı gönderdiğini dile getiren Coşgun, talep edilen güvenlik kamerası görüntülerine dair yazıya 53 gün sonra cevap verildiğini aktardı.

    “ÖNCE KAYIT VAR DEDİLER SONRA KAYIT YOK DEDİLER”

    Coşgun, 53 gün sonra verilen cevapta, “Kamera arşiv kayıtlarının yaklaşık 30 gün süre ile saklandığı, belirtilen adreste bulunan ANK-148 nolu KGYS kamerasında olay anına ilişkin görüntü kaydının bulunmadığı rapor tutularak bildirilmiş olup konu ile ilgili araştırma yapılamamıştır” denildiğini kaydetti. 

    8 ay önceki saldırıya ilişkin suç duyurusunu saldırıdan 4 gün sonra yaptıklarını anımsatan Coşgun, “4 günlük süreçte de zaten bize güvenlik şube yetkilileri tarafından kayıtların alındığı, hatta oraya kapüşonlu iki gencin gece geç saate geldiğini, tahribatları onların yaptığı söylenmişti. Teşhis edilen iki fail var ve 50 gün içerisinde kayıtlar yok deniliyor. O alanda bir katliam yaşandı. Oranın MOBESE kameraları görüntü alıyor. Yaşanan bu katliamın üzerine, halihazırda ‘orada bir kamera yoktu’ gibi  bir savunmayı da artık beklemiyoruz. Orada bir kamera zorunluluğu olmasaydı bile, 10 Ekim 2015’ten sonra artık mecburiyettir” şeklinde konuştu.

    “ANKARA’YA HER ŞEY SIĞIYOR AMA BİR ANIT SIĞDIRAMIYORLAR”

    23 Haziran’da yapılan saldırıya ilişkin de suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Coşgun, “Elimizde kalan tek şey o anıt. Acının bu kadar hiçe sayıldığı başka bir süreç yoktur diye düşünüyorum. Ankara’ya her şey sığabiliyor ama bir anıtı sığdıramamanın kamusal ve vicdanen sorumlulukları var. Bugün hesap vermeyenlerin yarın öbür gün mutlaka hesap vereceklerine inanıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi daha fazla üzemezler. Bizi mücadelemizden vazgeçiremezler” dedi.

    “ANIT YAPILSIN”

    Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Gar’ın önüne anıt yapılması kararının üzerinden 44 ay geçtiğini de hatırlatan Coşgun, belediyeye seslenerek, anıt yapılması kararının biran önce uygulanması için çağrıda bulundu. (Ankara/MA)

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