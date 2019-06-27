27 Haziran 2019 11:19
İzmir Emek Gençliğinden Menemen Belediye Başkanı’na ziyaret
İzmir Emek Gençliği üyeleri CHP’li Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'u ziyaret etti, Menemen ilçesinde yapılacaklar üzerine önerilerde bulundu.
Fotoğraf: Evrensel
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 53,29 oy oranıyla seçilen CHP’li Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'u İzmir Emek Gençliği üyeleri ziyaret etti.
İzmir Emek Gençliği, Menemen Belediyesi Başkanını ziyaret ederek belediye başkanlığında ilk dönemini geçirecek olan Aksoy'a başarılar dileyerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Belediyede yönetimsel devrim yapacağını söyleyen Aksoy, önümüzdeki süreçte gençler için de önemli adımlar atacağını söyledi. İzmir Emek Gençliği üyeleri Menemen ilçesinde yapılacaklar üzerine önerilerde bulundu. (İzmir/EVRENSEL)
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