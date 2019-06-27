İzmir Emek Gençliğinden Menemen Belediye Başkanı’na ziyaret

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da en büyük ihaleler canlı yayınlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Biz her ortamı şeffaflığa dökecek. Siz temsilcisiniz, çoğunluk millet. Benim partili meclis üyelerim de benden olmayacak, milletten yana olacak.