Aliağa Belediyesi işçilerine destek: Sanatlarını direnişle birleştirdiler

İzmir'de Aliağa Belediyesi'ndeki işlerine geri dönmek için mücadele eden işçilere destek sürüyor. Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri işten çıkarılan Aliağa belediyesi işçileriyle bir araya geldi.

Demokrasi Meydanı’nda bir ayı aşkın süredir işlerine geri dönmek için direnen ve sayıları 179'a ulaşan Aliağa Belediyesi işçilerine, Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri şarkı ve şiirleriyle seslenerek, “Aliağa işçisi yalnız değildir” dedi.

Konser öncesi işçilerle sohbet eden müzisyen ve oyuncular “Ülkenin her tarafında işten çıkarmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bir tarafı ekonomik krizle, bir tarafı siyasal krizle ilgili bir süreçten geçerken bu direnişler çok önemli… Buradaki sessizlik kültürünü kırmak adına çok değerli bir direniş Aliağa işçilerinin başlattığı bu direniş. Bizler devrimci sanatçılar olarak direniş alanlarında olmayı hem sanatın kendi yaratıcı mecrasını bulabilmesi hem de direnişlerin kendi estetiklerini daha üst noktaya çıkarabilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için bugün buradayız” dedi.

Bertolt Brecht’in bir şiiri ile Aliağa’da yaşananları değerlendiren Duvara Karşı Tiyatro oyuncusu ise “Belediye başkanının konuşmasını Brecht’in Tahterevalli şiirine benzetiyorum. Seçimden önce gelin hep beraber yönetelim yukarıda olalım diyenler seçimlerden sonra siz aşağıda kalacaksınız diyorlar. Aliağa Belediye Başkanının işçileri çıkardıktan sonra sarf ettiği sözler bu anlayışla örtüşüyor.” diye konuştu.

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileriyle dayanışma konserinde hem işçiler hem çocukları şarkılara eşlik etti. (İzmir/EVRENSEL)

Aliağa Belediyesi’nde 179 işçinin işine son verilmesine tepkiler sürüyor

Aliağa Belediyesinde işten atılan işçilerin ücret alacağı 3 ay sonra verilecek

Aliağa Belediyesi işçileri aileleriyle eylemde: Atılan işçiler geri alınsın