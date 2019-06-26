"Eren Erdem’in bir kulağı hiç duymuyor"

CHP’nin gazeteci milletvekili Utku Çakırözer, eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından “Bu adaletsizlik bir önce son bulmalı” diyen Çakırözer, Erdem’in cezaevine girdiğinde yüzde 30 işitme kaybı olan kulağının artık hiç duymadığını söyledi.

Çakırözer, “Hastaneye kelepçeli olarak götürülecek. Ameliyatın ardından iyileşme sürecini hastanenin bodrum katında bir odada yine yatağa bağlı olarak geçirecek. Tüm bunları istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yargı reformu paketinin haftalardır Meclise sunulmadığını belirten Çakırözer, “Bu reform ABD’de bile tanıtıldı. Ancak Meclis’e sunulmuyor. Gecikilen her gün insanların hayatlarından, özgürlüklerinden çalıyor. Neyi ertelediğinizin farkında mısınız?” dedi. (HABER MERKEZİ)