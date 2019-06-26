Mersin'de Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

Mersin Valiliği, 5’inci Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Mersin Valiliği, bu yıl, 1-7 Temmuz tarihleri arasında beşincisi düzenlenmek istenen Mersin LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini “huzur” ve “güvenlik”i gerekçe göstererek yasakladı. Mersin Valiliği’nin yasak kararına gösterdiği gerekçeler şöyle ifade edildi:

“Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17’inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddelerine istinaden LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntelsex) dernekleri veya benzer oluşum ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, şenlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren (20) gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (HABER MERKEZİ)