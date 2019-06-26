Dersim'de kayıp Engin Eroğlu için baraj kapakları kapanıp açılacak

Dersim’de 15 Haziran günü şehirlerarası bir otobüsün açık bagajının çarpması sonucu Munzur Çayı’na düştüğü tespit edilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nu arama çalışmaları çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Engin Eroğlu’nun bulunabilmesi için Mercan HES barajının kapakları kapatılıp açılacak. Yurttaşların, yarın Munzur Çayı’ndan uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Munzur Çayı’nda devam eden arama çalışmaları; JÖAK, AFAD, jandarma, emniyet, Türkiye Rafting Federasyonu, Rize, Kayseri, Elazığ, Cizre, Diyarbakır, Mersin ve İstanbul’dan gelen ekiplerin yanı sıra gönüllülerin de katılımıyla sürüyor. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nden 8 kişilik ekip de Ovacık Belediyesi’nin talebi üzerine Munzur Çayı’nda devam eden arama çalışmalarına destek amacıyla kente gelerek çalışmalara başladı. Kayıp genci arama çalışmaları kapsamında yarın saat 11.00 ile 15. 00 saatleri arasında Ovacık ilçesindeki Mercan HES’in önce kapaklarının kapatılacağı, ardından tazyik oluşturması amacıyla açılacağı belirtilirken yurttaşlardan bu saatler arasında Munzur Çayı’ndan uzak durmaları istendi. (HABER MERKEZİ)