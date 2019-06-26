Finlandiya, el Hol kampındaki IŞİD’lileri tartışıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD’in elindeki toprakları özgürleştirmesinden sonra Finlandiya, Suriye’deki El Hol Kampı’nda kalan Finlandiya vatandaşı 11 kadın ve 33 çocuğun durumunu tartışıyor.

Finlandiya Güvenlik İstihbarat Servisi (Skypos), şiddet ve propagandanın etkisinde kalan çocukların topluma entegre edilmesinde başarı gösterilememesi durumunda toplum için bir güvenlik riski olabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Skypos’un IŞİD saflarında yer alan kadınlar için değerlendirmesi ise Finlandiya’ya gelmeleri durumunda terörizm tehditinin artacağı yönünde.

‘ÇOCUKLAR TOPLUMA ENTEGRE EDİLMELİ’

Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye açıklamalarda bulunan Skypos’un İletişim Uzmanı Minna Passi, geri dönüş yapacak IŞİD’li kadınların Finlandiya’da büyük bir olasılıkla ortak bir iletişim ağı örgütleyeceklerini ileri sürdü.

Çocukların da toplum için bir tehlike olabileceklerini savunan Passi, “Çatışma bölgelerinde bulunan çocuklar hem şiddet hem de propagandaya maruz kaldı. Onları Finlandiya toplumuna entegre etmek özellikle önemli, eğer bunda başarısız olunursa ülke için bir tehdit olabilirler” dedi.

‘IŞİD’Lİ KADINLAR HEPSİ YARGI KARŞISINA ÇIKARILMALI’

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Êzidi kadınlara yardım etmek için çalışma yürüten “Joint Help for Kurdistan” adlı kuruluştan Dr. Nemam Ghafouri, Finlandiya’ya gelerek seminerlere katıldı ve El Hol Kampı’ndaki izlemini kamuoyuyla paylaştı.

Ghafori, Irak ve Suriye’ye giderek IŞİD saflarında yer alan kadınların hepsinin yargı karşısına çıkarılması ve çocuklarının ellerinden alınması düşüncesinde.

IŞİD militanlarının Şengal’de katliam yapmalarından hemen sonra bölgeye giden ve kadınların tedavisi için bir klinik kuran Ghafouri, el Hol kampı için, “Yabancı kadınlar orada örgütlendi. IŞİD’in son kalesi Bahoz’un düşmesinden sonra halifelik yeniden el Hol’da kuruldu. Olanlardan pişmanlık duyan tek bir kadına rastlamadım” dedi.

Gaoufuri, çocukların annelerinden ayrılmaması durumunda daha da radikalleşeceklerini ileri sürdü.