Dicle Vadisi’nde köyler boşaltılmak isteniyor

Metin YOKSU

Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ve Dicle Vadisi sular altında bırakılmak istenirken, resmi açıklamalara rağmen 10 Haziran’da su tutma işlemleri gerçekleştirilemedi. Ilısu Barajında su tutma tarihi belli olmamasına rağmen Dicle Vadisi’nde bulunan köylerin boşaltılması isteniyor.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyü Awtê ve Belêk mezralarına Siirt Müftülüğünden giden bir heyetin, yurttaşları “Baraj her an su tutabilir. Köyü boşaltmak için hazır olun” şeklinde mesaj ilettiği belirtildi.

“SU TUTULMA TARİHİNİ BİLMİYORUZ”

Çeltikbaşı köyü sakinlerinden Tekin Aktaş, müftülükten gelen bir heyetin, “tedbir” amaçlı barajda yakın bir zamanda su tutulacağı bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti. Su tutma tarihinin verilmediğini kaydeden Aktaş, “Su ne zaman tutulacak bilmiyoruz. Bize köyden çıkmamız için hazırlıklı olun diyorlar ama henüz sözü verilen evler dahi yapılmadı. Su tutulur mu, tutulmaz mı bilmiyoruz” dedi.

BİTİRİLMEYEN EVLER İÇİN SÖZLEŞME

Dicle Vadisi’ndeki birçok yerleşim yerinde de aynı uyarının yine köylerde görevli imamlar tarafından yapıldığı ifade edilirken, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ise henüz tamamlanmayan evler yurttaşlara verilmek isteniyor. Tamamlanmayan evlere rağmen TOKİ ihalesiyle evleri yapan Güneştekin İnşaat yetkililerinin, Hasankeyflilere “Evleri eksiksiz devir aldık” ifadelerinin yer aldığı sözleşmeler imzalatmak istediği ortaya çıktı. Hasankeyflilerin ise bitirilmemiş kent için bu şekilde evrak imzalamayacakları ifade edildi. (Siirt/MA)