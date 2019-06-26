Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "S-400 konusunda teslim sürecindeyiz, Trump'la yaptığım görüşmelerde yaptırım yönünde izlenim almadım" dedi. Erdoğan ayrıca, “Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir."

“Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz."

“S-400 konusunda işin bittiğini, artık işin teslim süreci içerisinde olduğunu daha önce de ifade ettik.”

“Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de bir NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım.”

“Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum.”

"(Suriye konusu) Sayın Trump'la da Sayın Putin ile ikili görüşmemde gündeme getireceğiz."

“Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor. Münbiç yüzde 90'a yakın Araplara aittir."

“Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz.”

“Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win win esasına dayalıdır. Karşı taraftakilerin de bize aynı adaletle davranması lazım.”

"(Yıldırım'ın kabineye gireceği iddiaları) Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz." (AA)