İmamoğlu CNN'e konuştu: Yolsuzluk iddialarını denetim şirketleri inceleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinin ardından CNN International’ın sunucusu Christiane Amanpour’a konuştu.

İmamoğlu, belediyeyle ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak ‘ilk işinin’ bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi ve bunu ‘uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi’ ile yapılacağını söyledi.

İmamoğlu ayrıca, “Hiçbir kişi ya da kuvvet demokrasiyi tehdit edemez” ifadelerini kullandı.

Amanpour, tam hali bu akşam yayınlanacak söyleşinin bir kısmını paylaşarak, İmamoğlu’nun bu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "ince bir uyarıda bulunduğu" bilgisine yer verdi.

Öte yandan, yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Erdoğan’a dayandığını düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, “Söz konusu iddialar partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil” dedi. (HABER MERKEZİ)