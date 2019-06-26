Bahçeli seçim sonucunu beğenmedi: İstanbul ehline emanet edilmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun gündeme gelmesi ile ilgili Cumhur İttifakı’na ve partisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. İstanbul seçimi öncesi HDP'yi Öcalan'ın sözüne uymamakla suçlayan Bahçeli, "Terörist başının mektubundan fayda uman namerttir" dedi. İstanbul’un "ehline teslim edilmediğini" savunan Bahçeli, Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri ve Kıbrıs’la ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Çipras’a da tepki göstererek, "Denize çakılmaya hazır ol" ifadesini kullandı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

MHP HİÇBİR SÖZÜNÜ İNKAR ETMEMİŞ

Seçim öncesi Öcalan mektubunun servis edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla tepki çeken Bahçeli, şunları söyledi: "MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir. Bizim çizgimizde zik zak, eğirilik görülmemiştir. Dün ne isek bugün de oyuz. Hiçkimse çalı dibi yoklamasın, orasını burasını oynatmasın. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olamaz. Malum çevreler mitilimizi duydukça militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP sözünü tuttu. 23 Haziran İBB başkanı seçimi süresince neye inanıyorsak, neyi doğu buluyorsak ülkemiz için neyin hayırlı olduğunu düşünüyorsak tavrımızı buna göre belirledik. Tarafımız belli, tarzımız bilinmekteydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, keçeyi suya atmasın, orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Aklına geleni işleyip ağacı taşlamaya kalkmasın. Bir kümeste yemlenip diğer kümese yumurtlayanlarla işimiz olmaz."

AKŞENER'E YANIT VERDİ

Malum isimler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan mitili. İstanbul’a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, ortalıkta yoktunuz diye gerçekleri çarpıtanlar iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar ne laftan anlarlar, ne de baktıklarını görürler. MHP ile teröristler arasında en ufak bir bağ kurmak günahkarlığa kul köle olmaktır. İP’in başındaki şahıs mitili İmaralı’ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur. Ya İmralı’da nöbete girmiş, ya Pensilvanya’dan sufle almış ya da aklını efendilerine devretmiştir. Bizi hedef alarak İmralı mektubuna göz yumduğumuzu söylemek alçaklıktır.

"İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLMEDİ"

Bahçeli, seçim sonuçlarını beğenmeyerek şunları söyledi: "Partimizi küçük ortak diye küçümseyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin. Partisine terörist başının hayranlarını dolduran, yanına aldığı eski arkadaşlarımızı kandırıp, işi bittikten sonra sağa sola saçan şahsiyetin bize söz söylemesi nafile çırpınıştır. İP’in çatısı çökeli uzun zaman olmuştur. Milli iradenin tercihi belli olmuştur. Türkiye seçim bahsini kapattı. Türk demokrasisi güçlü vasfını bir kez daha gösterdi. Sandık şaibeden arındırıldı, kazanan Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sandık oy hırsızlarından korunmuş ve arındırılmıştır. Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Sonuçlarını ilerleyen dönemlerde görmemiz kuvvetle muhtemeldir."

BAHÇELİ'DEN HALKI KUTUPLAŞTIRAN SÖZLERE DEVAM

Ekrem İmamoğlu'ya destek veren herkesi hedef alan Bahçeli şunları söyledi: "Açıkça söylüyorum. Terörizme karşı Pençe Harekatı yapan Türkiye, sosyal medyadaki ahlaksız fitneleri de ortadan kaldırmalıdır. 23 Haziran seçiminin hemen ardından CHP’li belediye başkanın konuşması da dikkatle takip edilmelidir. Siyasi hedeflerinin koordinatlarını ele veren, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gizli gündemi doğrultusunda anlaşılan bir hazırlık içindedir. Sanal devlet başkanı edasıyla, yapay bir cumhurbaşkanı ahkam kesen CHP’li belediye başkanının asıl görev ve sorumluluk alanından ziyade her yere çekilecek bir tarzda konuşma yapması bize göre tesadüf değildir. Seçilen belediye başkanına proje isim vurgusu yaparken aklımın bir köşesinde hep bu düşünce hakim olmuştur. İstanbul Türk milletinindir. Herkes ayağını denk almalıdır. Son sözü HDP söyledi diyenler bilsinler ki bölücüğünüzün, “Her şey çok güzel olacak” sözü ile örtüleceğini düşünüyorsanız, yanıldığınızı, sizleri bekleyen acıklı akıbetin de bir gün gerçekleşeceğini bu gidişle görmeniz kaçınılmazdır." (HABER MERKEZİ)

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