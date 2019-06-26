İzmir’de faytonlar kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir genelinde faytonu yasakladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, “İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen ‘Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi’ni iptal ederek İzmir’de fayton dönemini kapattı” diyerek il genelinde fayton uygulamasına son verildiğini duyurdu.

TUNÇ SOYER: İZMİR'DE FAYTON DÖNEMİ KAPANDI

Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesinin de 1 Mayıs'tan itibaren kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, “UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka, Selçuk ve Dikili'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi” bilgisi yer aldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de açıklama geldi. Soyer, “Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz’in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

(HABER MERKEZİ)

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