San Francisco'da elektronik sigara satışına yasak

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde elektronik sigaraların satışının yasaklanması yönünde karar alındı.

Kent meclisi, elektronik sigaraların satışına devam edilebilmesi için sağlığa etkilerinin daha iyi anlaşılması kararına vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre San Francisco, ABD'deki en popüler elektonik sigara üreticilerinden biri olan Juul Labs'e ev sahipliği yapıyor.

Juul Labs, kararın tiryakileri sigara içmeye geri döndüreceğini ve bir "karaborsa yaratacağını" savundu.

Kararın yürürlüğe girmesi için San Fransisco Belediye Başkanı London Breed'in imzası gerekiyor.

Kararın imzadan yedi ay sonra uygulanmaya başlanrması bekleniyor, ancak elektronik sigara şirketlerinin mahkemede itiraz edebileceği belirtiliyor.

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi, nikotin ürünleri kullandığını söyleyen ABD'li gençlerin oranının, geçen yıl yüzde 36 arttığını açıkladı.

Federal yasalara göre, tütün ürünleri satın alabilme yaşı 18, ancak Califorina ve diğer bazı eyaletlerde 21'e çıkabiliyor. (DIŞ HABERLER)

Elektronik sigaralar ‘düşündüğümüzden daha zararlı olabilir’