"Çocuklar ölmesin" dediği için ceza alan Ayşe Öğretmen beraat etti

Bir televizyon programında kullandığı 'çocuklar ölmesin' ifadesi nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan Ayşe Çelik beraat etti.

2015 yılında, bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları sırasında, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen öğretmen Ayşe Çelik, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak mahkum edilmiş ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilmişti.

Öğretmen Ayşe Çelik'in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Çelik savunmasında, "Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın" dedi.

Savcı AYM kararını esas alarak Çelik'in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Çelik'in beraatine karar verdi. (HABER MERKEZİ)