26 Haziran 2019 11:49
4 mülteci işçiyi öldüren ihmal protesto edilecek
İstanbul Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 mülteci işçinin hayatını kaybetmesine neden olan ihmaller protesto edilecek.
Fotoğraf: Onur Çoban/AA
DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve İletişim-İş sendikaları İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçi yaşamını yitirmesini protesto edecek.
Sendikalar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükçekmece’de, tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçinin hayatını kaybetmesini protesto etmek için, DİSK'e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, İletişim-İş sendikaları olarak 27 Haziran’da saat 12.30’da fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)
Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 mülteci işçi yaşamını yitirdi