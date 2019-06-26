Açılan Sandık: %

26 Haziran 2019 11:49

4 mülteci işçiyi öldüren ihmal protesto edilecek

İstanbul Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 mülteci işçinin hayatını kaybetmesine neden olan ihmaller protesto edilecek.

4 mülteci işçiyi öldüren ihmal protesto edilecek

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

    • Paylaş

    DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve İletişim-İş sendikaları İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçi yaşamını yitirmesini protesto edecek.

    Sendikalar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükçekmece’de, tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçinin hayatını kaybetmesini protesto etmek için, DİSK'e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, İletişim-İş sendikaları olarak 27 Haziran’da saat 12.30’da fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 mülteci işçi yaşamını yitirdi

    Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 mülteci işçi yaşamını yitirdi

    5 ayda 20 mülteci işçi yanarak hayatını kaybetti

    5 ayda 20 mülteci işçi yanarak hayatını kaybetti

    Fabrika Yangınları

    Ercüment AKDENİZ

    Fabrika Yangınları

    ÖNCEKİ HABER

    Gazeteci Beritan Canözer'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İstanbul seçiminin gösterdiği (2): İstanbul seçimi, AKP’de 9.2’lik depremin habercisidir!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yenilgiyi Pelikan ile açıklamak, neyi ne kadar açıklar?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP kumarı kaybetti

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    ‘Kutuplaştırma’, seçim ve işçilerin birliği sorunu

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İstanbul

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Şimdi günlerden İstanbul
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 67 lira ve yoksulluk sınırı 6 bin 733 lira
    Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 67 lira ve yoksulluk sınırı 6 bin 733 lira

    Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Haziran 2019 itibariyle açlık sınırı 2 bin 67 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 733 lira olarak belirlendi.

    Almanya'da Neonazi suikastı | Vali Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf etti
    Almanya'da Neonazi suikastı | Vali Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf etti

    Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Neonazilerin ilk siyasi suikastını gerçekleştiren Stephan E., Vali Walter Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf etti.

    Bahçeli seçim sonucunu beğenmedi: İstanbul ehline emanet edilmedi
    Bahçeli seçim sonucunu beğenmedi: İstanbul ehline emanet edilmedi

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarını beğenmeyerek "İstanbul ehline emanet edilmemiştir" iddiasında bulundu.

    "Çocuklar ölmesin" dediği için ceza alan Ayşe Öğretmen beraat etti
    "Çocuklar ölmesin" dediği için ceza alan Ayşe Öğretmen beraat etti

    Katıldığı televizyon programında "Çocuklar ölmesin" dediği için bir süre cezaevinde kalan Ayşe Öğretmen yeniden yargılandı. Öğretmen Ayşe Çelik beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    "Köle değiliz" diyen İstanbul Havalimanı işçileri yargılanıyor
    "Köle değiliz" diyen İstanbul Havalimanı işçileri yargılanıyor

    İstanbul Havalimanı (3. havalimanı) inşaatı şantiyesindeki kötü koşullara "Köle değiliz" diyerek isyan eden işçilerin yargılandığı davaya devam ediliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Demokrasi İçin Birlik Sözcüsü Rıza Türmen: Yeni toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var
    Demokrasi İçin Birlik Sözcüsü Rıza Türmen: Yeni toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var

    DİB Sözcüsü, Eski AİHM Yargıcı, 24. Dönem CHP Milletvekili Rıza Türmen, İstanbul seçimlerini, demokrasi güçlerinin yol haritasına dair görüşlerini ve yeni anayasa ihtiyacını Evrensel'e anlattı.

    MEB bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira aktarılacak
    MEB bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira aktarılacak

    Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Meksika-ABD sınırında 23 aylık mülteci kız ve babası boğuldu
    Meksika-ABD sınırında 23 aylık mülteci kız ve babası boğuldu

    El Salvadorlu baba ve kız Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışırken Rio Bravo nehrinde boğularak yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) grup maçları tamamlandı
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) grup maçları tamamlandı
    Baharatlar mutfakta göründükleri gibi değiller
    Baharatlar mutfakta göründükleri gibi değiller
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turuyla devam ediyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turuyla devam ediyor
    NBA’de 2018/19 sezonunun ödülleri | Giannis Antetokounmpo MVP oldu
    NBA’de 2018/19 sezonunun ödülleri | Giannis Antetokounmpo MVP oldu
    Senforock Orkestrası konser verdi: En büyük rock korusuyla şarkı söyledik
    Senforock Orkestrası konser verdi: En büyük rock korusuyla şarkı söyledik
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Haziran 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Haziran 2019 Çarşamba

    İstanbul seçimi ve hemen ardından gelen zamlar, Gezi davası, eğitim sistemi, kadın futbolu ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

    GÜNCELLENDİ
    Edirne'de mültecileri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı
    Edirne'de mültecileri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı

    Edirne’nin Meriç ilçesinde mültecileri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

    Fabrikalarda hava değişiyor, AKP’den kopuş büyüyor
    Fabrikalarda hava değişiyor, AKP’den kopuş büyüyor

    İstanbul Esenyurt’ta farklı fabrikalardan işçilerle seçim sonucunu ve işyerlerindeki tartışmaları konuştuk.

    Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta: TFF kadınlara "kenarda oynayın" der gibi
    Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta: TFF kadınlara "kenarda oynayın" der gibi

    Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta ile 2019 Kadınlar Dünya Kupası nezdinde kadın futbolunun bugünkü durumunu, eşitsizliği ve TFF'nin kadın futboluna bakışını konuştuk.

    Ayağına sülfürik asit dökülen işçi kaderine terk edildi
    Ayağına sülfürik asit dökülen işçi kaderine terk edildi

    Erzincan’da Anagold Madencilik’te çalışırken ayağına sülfürik asit dökülen işçi işten atıldı.

    Kamu emekçilerinin TİS talebi: Ücret, yıpranma payı, ek gösterge
    Kamu emekçilerinin TİS talebi: Ücret, yıpranma payı, ek gösterge

    SES TİS Sekreteri Aylin Akçay Aydoğan, TİS'te en önemli taleplerinin ise temel ücret zammı, yıpranma payı ve 3600 ek gösterge olduğunu söyledi.

    Okul müdürü parayla devamsızlık silme iddiasıyla açığa alındı
    Okul müdürü parayla devamsızlık silme iddiasıyla açığa alındı

    Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kaya, öğrencilerin devamsızlığını silme karşılığında para aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

    İmamoğlu'dan kendisini protesto eden İBB personelleri hakkında açıklama
    İmamoğlu'dan kendisini protesto eden İBB personelleri hakkında açıklama

    Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden İBB çalışanları hakkında konuştu: İş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.

    İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında 8 Temmuz'da toplanacak
    İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında 8 Temmuz'da toplanacak

    23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık etmesi beklenen İBB Meclis toplantısının 8 Temmuz'da toplanacağı belirtildi.

    Cezayir'de ‘Buteflika temsilcileri’ne karşı kitlesel eylem
    Cezayir'de ‘Buteflika temsilcileri’ne karşı kitlesel eylem

    Cezayir'de üniversite öğrencileri, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle kitlesel eylemler düzenledi.

    Karacasu Yenice JES karşıtı halk toplantısı | Çepeçevre Yaşam
    Karacasu Yenice JES karşıtı halk toplantısı | Çepeçevre Yaşam

    Çepeçevre Yaşam Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Köyünde gerçekleştirilen jeotermal enerji santrali karşıtı toplantı ile ekranlarınızda.

    GÜNCELLENDİ
    Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı
    Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

    ÇAYKUR, bugünden itibaren geçerli olmak üzere kuru çaya yüzde 15 zam yaptığını duyurdu.

    AKP Sözcüsünden Öcalan mektubu tepkisi: Sanki seçime dönük buradan medet umduk
    AKP Sözcüsünden Öcalan mektubu tepkisi: Sanki seçime dönük buradan medet umduk

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim öncesi Abdullah Öcalan'a ait mektubun ortaya çıkmasıyla ilgili konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    26 yıl sonra Dersim’deki köylerine dönmek istiyorlar
    26 yıl sonra Dersim’deki köylerine dönmek istiyorlar

    Dersim’de 1993 yılında köylerinden zorla göç ettirilen aileler, 26 yıl sonra topraklarına geri dönmek istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
    Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

    Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Erdoğan da kanunu onayladı.

    GÜNCELLENDİ
    Suudi Arabistan'da işçilerin grevi sürüyor: Başkonsolos, patron gibi konuştu
    Suudi Arabistan'da işçilerin grevi sürüyor: Başkonsolos, patron gibi konuştu

    Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan ve hakları için greve çıkan inşaat işçileri açıklama yaptı, Başkonsolosun patron ağzıyla konuştuğunu söyledi.