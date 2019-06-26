4 mülteci işçiyi öldüren ihmal protesto edilecek

DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve İletişim-İş sendikaları İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçi yaşamını yitirmesini protesto edecek.

Sendikalar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükçekmece’de, tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında 4 mülteci işçinin hayatını kaybetmesini protesto etmek için, DİSK'e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş, İletişim-İş sendikaları olarak 27 Haziran’da saat 12.30’da fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 mülteci işçi yaşamını yitirdi