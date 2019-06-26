Panzer davasında savcı beraat kararına itiraz etti

Silopi’de evlerine giren panzer altında yaşamını yitiren Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden panzer sürücüsü Ömer Yeğit’i görevlendiren amiri Murat Maden hakkında verilen beraat kararına dosya savcısı tarafından itiraz edildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek yaşamını yitiren Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın karar duruşması 19 Haziran tarihinde Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

KARARLARA İTİRAZ EDİLDİ

Mahkeme, panzer sürücüsü Ömer Yeğit hakkında "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişin yaralanması" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, daha sonra cezada 1/6 oranında indirime giderek, 2 yıl 1 aya düşürdü. Söz konusu ceza 19 bin TL para cezasına çevrildi.

Mahkeme, aynı suçlamayla yargılanan Yeğit’i görevlendiren amiri Murat Maden hakkında ise beraat kararı verdi. Yine, olayın sorumluları arasında gösterilen dönemin İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan hakkında ise, "görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkemenin önümüzdeki günlerde gerekçeli kararını da açıklaması beklenirken, Yıldırım kardeşlerin avukatları karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu.

SAVCILIK: USUL VE YASAYA AYKIRI HUSUSLAR İÇERİYOR

Öte yandan, dosya savcısı da panzer sürücüsüyle aynı maddeden cezalandırılmasını istediği diğer polis memuru Murat Maden’e ilişkin verilen karara itiraz etti. Savcılık, istinaf başvurusunun gerekçesini ise, "Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle" şeklinde açıkladı. (Şırnak/MA)

Panzer davasında polise verilen 2 yıl hapis cezası para cezasına çevrildi