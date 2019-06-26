Garo Paylan işsizlik ve zamları Bakan Albayrak'a sordu

Ekonomik krizi Meclise taşıyan HDP Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, "Bütçede oluşan ciddi açığı azaltmak için hangi ek vergileri getireceksiniz?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve zamları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu.

Paylan verdiği önergede, 2019 yılı için 80,6 milyar TL açık hedeflenen merkezi bütçede, 2019 yılının yalnızca ilk beş ayında 66,5 milyar TL açığa ulaştığını, böylece planlanan merkezi bütçe açığının yaklaşık olarak yüzde 80’i, 2019 yılının ilk beş ayında gerçekleştiğini ifade etti.

"BÜTÇE 160 MİLYAR TL AÇIK VEREBİLİR"

Gerekli tedbirler alınmazsa, bütçenin yıl sonunda hedeflenen açığın iki misli yani 160 milyar TL açık vermesi beklendiğini vurgulayan Paylan, önergenin devamında şunları belirtti: "Bu durumda, yılın ilk beş ayında oldukça yüksek seviyelerde seyreden bütçe açığının hangi önlem ve uygulamalarla kapatılmaya çalışacağı kamuoyu tarafından tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik çemberinde gün geçtikçe daha fazla bunalan yoksul çoğunluk; zamlar ve vergiler aracılığıyla bu açığın kendilerine kapattırılacağı konusunda endişe etmektedir."

Paylan, Bakan Albayrak’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2019 yılı için 80,6 milyar TL olarak belirlediğiniz bütçe açığı hedefinizin arkasında mısınız?

Bütçede oluşan ciddi açığı azaltmak için hangi ek vergileri getireceksiniz?

Bütçeye gelir sağlamak için kamu hizmetlerine yapılmaya başlanan zamlar, yaygınlaşacak mıdır?

Bütçedeki deliği azaltmak için ‘Yazlık Saray’ gibi israf projeleri durdurulacak mıdır?

Bütçe disiplinini tekrar sağlamak için eylem planınız nedir?"

(HABER MERKEZİ)

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