CHP’li Müzeyyen Şevkin, sel felaketiyle ilgili Meclis Araştırması istedi

Trabzon HES-3 Araklı Göleti duvarının yıkılması sonucu meydana gelen afetin, dere yataklarına yapılan konutlar nedeniyle felakete dönüştüğünü hatırlatan CHP Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, doğa olaylarında insan yaşamlarının yitip gitmemesi için ayrıca mimar, mühendis ve şehir plancıları istihdam edilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Akıl, bilim ve mühendislik hizmetleri rehber alınmadığı için doğa olaylarının insan eliyle felakete dönüştüğüne dikkat çeken Şevkin, “Türkiye'deki dere ve nehir yataklarının incelenmesi, sel afetlerine, jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılmaması sonucu insan yaşamlarının yitip gitmesine seyirci kalınmaması amacıyla Anayasa'nın 98 ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz” dedi.

‘HESAP VERMEDİLER’

Hazırladığı Meclis Araştırması önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunan Şevkin, “Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilçede olağanüstü hal yaşanmış, HES-3 Araklı Göleti duvarının yıkılmasının neden olduğu tahmin edilen sel faciasında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız sel sularında kaybolmuş, çok sayıda ev de kullanılamaz hale gelmiştir. Son yıllarda İstanbul'dan Rize'ye kadar birçok ilde sel felaketleri yaşanmış, onlarca yurttaş yaşamını yitirmiştir. Yaşananların ardından sorumlular hesap vermezken sellerin neden olduğu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar da yapılmamıştır” diye konuştu.

“DOĞA OLAYLARININ AFETE DÖNÜŞMESİ ENGELLENEBİLİR”

Doğa olaylarının insan eliyle afete dönüştüğüne vurgu yapan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Normal koşullarda dere yataklarında beş yüz yıllık yağış ve akış rejiminin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Devlet Su İşleri, imar planlarında, dere ve nehir yatakları taşkın sınırlarını belirlemek zorundadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına bu taşkın alanları işlenmeli; SİT alanlarında olduğu gibi, dere ve nehir yataklarına da yapılaşma yasağı getirilmelidir” dedi.

“DERE YATAĞINA KONUT VE OTO YOL YAPILMASI AFETİ FELAKETE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Trabzon HES-3 Araklı Göleti duvarının yıkılması sonucu meydana gelen bu afetin, dere yataklarına yapılan konutlar nedeniyle felakete dönüştüğünü kaydeden Şevkin şu şekilde konuştu:

“Bu durum mühendislik açısından ve imar planı açısından kabul edilebilir değildir. Otoyolun da dere yatağı içerisinde olup yarısının göçmesi ayrı bir faciadır. Mühendisler, dere yataklarındaki akış ve yağış rejimini, debiyi tespit etmek zorundadır. Aklın ve bilimin esas alınarak doğa olaylarının afete dönüşmesi engellenebilir. Ülkemizdeki tüm dere ve nehir yataklarındaki jeolojik ve jeotekniketüdlerin gerçekleşmesi, HES'lerin inşaat ve işletme süreçleri, deprem, heyelan, sel, su taşkını, su baskını gibi doğa olaylarının afete dönüşmemesi için bu işlerle doğrudan ilgili mimar, mühendis ve şehir plancıları yeterince istihdam edilmeli, derhal görev başında olabilmelidir.”

“SON ATAMALAR SORUNUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR”

Teknik yetersizliklere dikkat çeken Şevkin, “Ülkemizde daha fazla felaketlerin yaşanmaması ve Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kişi başına düşen iş yükünün asgari seviyeye indirgenmesi adına inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, ziraat mühendisleri, orman mühendisleri, makine mühendisleri, harita ve kadastro mühendisleri, çevre mühendisleri alanında yaşanan teknik personel yetersizliğine son verilmeli, gerekli ve yeterli atamalar zaman geçirilmeden gerçekleşmelidir. Son atamalarda inşaat mühendislerine 47, makine mühendislerine 63, harita mühendislerine 55, mimarlara 16 ve çevre mühendislerine sadece 6 kadro ataması gerçekleşmesi Türkiye'deki sorunun büyüklüğünü göstermesi bakımından son derece rahatsız edicidir” dedi. (HABER MERKEZİ)