DİSK: Demokrasi ve adalet mücadelesi kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ettiği ve 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu yazılı açıklama yaptı. YSK’nin 6 Mayıs’ta hukuka aykırı olarak seçimin yenilendiğini belirten Çerkezoğlu, “İstanbul halkı sadece Büyükşehir Belediye Başkanı seçmemiş, kendi iradesine saygı gösterilmemesinin hesabını sormuştur. İşçi sınıfının en büyük kenti olan İstanbul’daki seçim sonucu, ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken bir avuç ihale zengininin meselesini milyonların geçim meselesinin önüne koyanlara karşı halkın kestiği bir hesap olmuştur” ifadelerini kullandı. 23 Haziran’da sandıkların çıkan sonuçla ilgili Çerkezoğlu, “Demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek bir sonuç olmuştur ” ifadelerini kullandı. (İstanbulEVRENSEL)