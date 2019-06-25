DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri forumda buluştu

15 Haziran’da Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından Narlıdere’deki Sanat Kampüsü’nden Tınaztepe’de önceden rektörlük için planlanan binaya taşınması tebliğ edilen Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri yaşayacakları mağduriyete dikkat çekmek, bunun için yapılabilecekleri tartışmak için bir forum düzenledi.

Forumda öğrenciler özellikle yeni taşınacakları binanın GSF’nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılmadığını, bir rektörlük binası ofis formatında olduğunu ve mevcut kampüsün sahip olduğu birçok olanağı (yüksek tavanlı stüdyo, tiyatro salonları, sahne kulisi, çini fırınları, dekor atölyeleri) barındırmadığı bu nedenle eğitimlerinin aksamasından endişelendiklerini ifade etti. Tartışma fakültenin yerinden çok bu değişimin mevcut eğitim sistemini (%80 uygulama %20 kuramsal) sekteye uğratacağını üzerinden devam etti.

Dekanlığın 24 Haziran’da öğretim üyelerini bilgilendirme amaçlı yaptığı toplantıda cevaplanmayan birçok soru da forumda tartışıldı. Ocak ayında deprem sorunu yok denen fakültede eğitim döneminin bitmesine yakın dekanlığın çürük raporu nedeniyle fakülteyi boşaltmak gerektiğini söylemesi, bu taşınmanın 2 yıl süren geçici bir iyileştirme çalışması için olacağının iddia edilmesi, bu kadar çok eşya ve sanat eserinin 15 Temmuz’a kadar Tınaztepe’deki idari binaya nasıl taşınacağı ve gelecek dönem öğrencilerinin mağdur edilmeyeceği akıllarda kalan sorular oldu.

Rektörlüğün sanat eğitiminin inceliklerini dikkate almayan tutumunu eleştiren GSF öğrencileri ana taleplerinin nitelikli eğitimin sağlanması olduğu ve bunun için İzmir’deki sanat kurumlarının ve demokratik kitle örgütlerinin gündemi yapmak için çabalayacaklarını belirtti. Bunun üzerine iş bölümü yapan öğrenciler forumu sonladırdı. (İzmir/EVRENSEL)