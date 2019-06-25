Evrensekiz Belediyesi’nde sendikaya üye olan 4 işçi işten atıldı

Genel-İş Trakya Şubesi, Evrensekiz Belediyesi’nden atılan 4 işçi ile ilgili belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Genel İş Trakya Şube yöneticileri, işten atılan işçiler, DİSK/Gıda İş Trakya Bölge temsilcisi, Tüm Bel-Sen Kırklareli Şube Yöneticisi, DİSK/Emekli-Sen Lüleburgaz Şube Yönetici ve üyeleri, Genel-İş Lüleburgaz İşyeri Temsilcileri, Güvenlik-Sen İşyeri Temsilcisi ve Emek Partisi Lüleburgaz İlçe Örgütü destek verdi.

Açıklamayı yapan Genel-İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen, DİSK/Genel-İş Sendikası'nın Evrensekiz Belediyesi’nde yetki belgesini aldıktan sonra Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın üyelere baskı ve mobing uyguladığını dile getirdi. Daha sonra 4 işçinin ekonomik gerekçeler öne sürülerek işten atıldığını belirten Şen, işçilere yönelik sendikadan istifa baskısına son verilmesini istedi.

Şen, "Eğer ki bu haksız ve hukuksuz kararınızı geri almaz ve bu işçileri işe başlatmaz iseniz bu durumu hem yargıya taşıyacağımızı hem de başta CHP Genel Merkezi olmak üzere tüm platformlarda bu vicdansızlığı kamuoyuna anlatacağımızı en yüksek sesle haykırıyoruz" dedi.

Belediyeye sendikayı tanıma ve atılan işçilerin işe alınması çağrısı yapan Şen, "DİSK/Genel-İş Sendikası olarak Evrensekiz Belediyesinde diyaloğa hazır olduğumuzu buradan bir kez daha duyuruyoruz" dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)